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Названо самое раздражающее действие в аэропорту, которое совершают пассажиры

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Самолет. Фото иллюстративное.
Самолет. Фото иллюстративное. Фото: shutterstock.com

Больше всего раздражают в аэропорту люди, которые занимают очереди, чтобы первыми сесть на борт самолета. Об этом рассказала в TikTok путешественница под псевдонимом nicoletravelandlife, пишет Униан.

По словам туристки, в аэропорту есть два типа людей: те, кто ждет до последней минуты, чтобы сесть на борт, и те, кто сразу же выстраиваются в огромную очередь, хотя посадка еще даже не началась. Вторая категория, по мнению путешественницы, является самой раздражающей.

В комментариях к ее посту некоторые пользователи также отметили, что их выводят из себя пассажиры, которые пытаются протиснуться вперед, чтобы быть первыми в очереди.

Также в аэропорту многих раздражают люди, которые не подготовились к проверке перед посадкой на рейс и задерживают очередь. Среди внешних раздражителей также указан тот факт, что некоторые пассажиры игнорируют правила хранения ручной клади.

Путешественница посоветовала пассажирам подготовить свои вещи к досмотру заранее, соблюдать тишину и быть внимательными, чтобы другие пассажиры не чувствовали дискомфорт во время посадки на самолет.

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