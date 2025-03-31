Отец погибшего Яниса Тиммы сообщил о загадочном исчезновении ценных вещей сына

«Каждая команда - новая глава. Каждая майка - часть истории. У Яниса Тимми была уникальная коллекция - все его командные майки, символ его пути в баскетболе. Плюс больше ста пар дорогих кроссовок, редкие модели, все 48,5-го размера. Но теперь этого больше нет. Все исчезло. Коллекция, в которую вложены годы, деньги, память… Просто пропала», - сообщил отец Яниса в личном аккаунте в Instagram.​

По словам Райтиса, он даже предположить не может, как все это могло пропасть и где это сейчас. «Как так получилось? Где все это сейчас? Вопрос, на который пока нет ответа…», - добавил Райтис​ Тимма.

Напомним, Янис Тимма покончил с собой после дня рождения Анны Седоковой в декабре 2024 года. Его тело было найдено в подъезде одной из московских пятиэтажек. Незадолго до трагедии Янис Тимма и Анна Седокова официально развелись.