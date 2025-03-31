В минувшую субботу в Ласнамяэ, в парке на улице Мустакиви, мужчину, прогуливавшегося в парке, ждала неприятная находка - он обнаружил на земле шесть сосисок, внутри которых были спрятаны иглы. Он собрал их и выбросил, но настоятельно рекомендует всем быть осторожными в этом районе.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ⟩ Житель Таллинна во время прогулки с собакой нашел в траве сосиски с иглами
Если в декабре прошлого года в центре Таллинна на улице Роозикрантси нашли попкорн с булавками, то в минувшие выходные внимательный житель Таллинна заметил в траве сосиски с иглами. Это уже не первый подобный случай: ранее поступала информация о еде с иглами в Ласнамяэ, Каламая и центре города. Такие находки представляют серьезную угрозу, в первую очередь, для домашних животных.
Сосиски с иглами были обнаружены в парке возле жилого дома Vega Residents по адресу Мустакиви-теэ, 25. О находке сообщил в Facebook житель Таллинна Олег, который призывает всех владельцев собак быть крайне осторожными при прогулках в этом районе.
«Моя жена гуляла с собакой. Я увидел две сосиски в траве. Пошел чуть дальше - еще две. Потом еще две. Всего шесть штук. Наверное, целая упаковка», - рассказал он изданию Elu24. «Они были тяжелыми, внутри были иглы. Мы сложили их в пакет и выбросили. Сфотографировать не смог - телефона с собой не было. Фото в моем посте - иллюстрация из интернета», - объяснил он. «В нашем большом доме много собак. Сколько из них гуляют в этом парке?» - обеспокоенно добавил он.
Публикацию Олега также распространили в группе Facebook «MTÜ Koduotsivad kutsud Venemaalt. Собаки из России ищут дом», где также предупреждают, что парки Тондираба и Кивила - опасные места.
В комментариях под постом звучит возмущение: «Какова цель этих людей, я не понимаю?»
«Снова начинается этот ужас. Похоже, безопаснее выгуливать собаку в наморднике, чтобы она ничего не съела на улице. Не понимаю, что у таких людей в голове», - пишет один из пользователей.
«Как вообще земля носит таких людей? Ужасно и грустно», - отмечает другой.
Веб-констебль Анна-Лийза Крейтсман говорит, что полиция ознакомилась с постом, распространившимся в соцсетях, и пыталась связаться с автором, чтобы уточнить детали. «На данный момент в полицию не поступало других сообщений о находках еды с иглами или отравленных продуктов ни в Ласнамяэ, ни в других районах», - сообщает Крейтсман.
«Мы рекомендуем обязательно сообщать о таких находках в полицию, чтобы мы могли проверить обстоятельства и как можно раньше установить виновного».
«Такие умышленные действия, безусловно, запрещены. Если животное пострадает, это будет расценено как жестокое обращение с животным (пенитенциарный кодекс параграф 264), за что может быть назначен штраф или до одного года тюремного заключения», - подчеркивает представитель полиции.
Крейтсман также обращает внимание на то, что владельцы собак должны внимательно следить за своими питомцами во время прогулок, чтобы те ничего не подбирали с земли.
«Так, вы как хозяин обеспечите, чтобы животное не проглотило опасные предметы или не съело что-то вредное для организма. Также можно надевать на собаку намордник во время прогулок - особенно если она не ладит с другими животными или людьми», - добавляет веб-констебль.