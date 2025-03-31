БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Житель Таллинна во время прогулки с собакой нашел в траве сосиски с иглами

«Снова начинается этот ужас. Похоже, безопаснее выгуливать собаку в наморднике, чтобы она ничего не съела на улице. Не понимаю, что у таких людей в голове», - пишет один из пользователей.

«Как вообще земля носит таких людей? Ужасно и грустно», - отмечает другой.

Веб-констебль Анна-Лийза Крейтсман говорит, что полиция ознакомилась с постом, распространившимся в соцсетях, и пыталась связаться с автором, чтобы уточнить детали. «На данный момент в полицию не поступало других сообщений о находках еды с иглами или отравленных продуктов ни в Ласнамяэ, ни в других районах», - сообщает Крейтсман.

«Мы рекомендуем обязательно сообщать о таких находках в полицию, чтобы мы могли проверить обстоятельства и как можно раньше установить виновного».

«Такие умышленные действия, безусловно, запрещены. Если животное пострадает, это будет расценено как жестокое обращение с животным (пенитенциарный кодекс параграф 264), за что может быть назначен штраф или до одного года тюремного заключения», - подчеркивает представитель полиции.

Крейтсман также обращает внимание на то, что владельцы собак должны внимательно следить за своими питомцами во время прогулок, чтобы те ничего не подбирали с земли.

«Так, вы как хозяин обеспечите, чтобы животное не проглотило опасные предметы или не съело что-то вредное для организма. Также можно надевать на собаку намордник во время прогулок - особенно если она не ладит с другими животными или людьми», - добавляет веб-констебль.