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В постели с Хью Хефнером: «Каждый раз ждала, чтобы все закончилось быстрее!»

Перевод: rus.tvnet.lv
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Фото статьи
Фото: Reuters/AP/Scanpix/TVNET kolāža

Хью Хефнер, создатель империи Playboy, до конца своей жизни был окружен молодыми и потрясающе красивыми женщинами. Но только сейчас, спустя восемь лет после его смерти, подруги Хефнера рассказывают, что на самом деле происходило с ними в его печально известной спальне. 

Групповой секс был для Хефнера нормой. Однажды девушки зашли в его спальню, где был выключен свет, а на двух больших экранах телевизоров крутили порно...

Кристал Хефнер, последняя жена Хью, написала в своих мемуарах, что групповой секс доставлял ей даже больше удовольствия, чем секс с Хью наедине, который она называла "ночами маленьких голубых таблеток". Хефнеру также требовалась особая музыка во время секса, поэтому Кристал каждый раз включала...

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