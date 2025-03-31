«Я никогда не врала»: экс-помощница Дэвида Бекхэма снова рассказала об их романе

Ребекка утверждает, что никогда не врала об отношениях с британским футболистом и говорила только правду. По ее словам, она была для мужа Виктории Бекхэм тем человеком, которого «ты первым видишь утром, когда просыпаешься, и последним, когда ложишься спать».

«Я придерживалась правды. Я никогда не преувеличивала. Я никогда не врала ни о чем. Почему? Потому что я выступаю против самой сильной, самой влиятельной пары в СМИ, которая имеет все деньги мира на лучший пиар, лучших юристов. И все, что я имела на своей стороне, - это правда», - отметила Лус.

Более того, Ребекка убеждена, что именно Дэвид ее соблазнил, а она «попала на крючок». Когда футболист ее пригласил в отель, когда в городе не было его жены Виктории, то та не смогла ему отказать.

Этот роман в начале 2000-х якобы длился четыре месяца, после чего Лус «поймала» Дэвида в компании модели.

«Я попала на крючок. И потом мы были на праздновании дня рождения Роналду, и он ушел с этой моделью. Для меня это была тяжелая ночь», - рассказала бывшая помощница Дэвида.

Еще в 2004 году Ребекка Лус рассказала News Of The World, что у нее был роман с Бекхэмом в 2003 году, когда она работала его личным помощником во время его пребывания в Реале, то есть в Испании.

Сам Бекхэм официально не комментировал слухи об этой связи, однако в документальном сериале о себе же говорил о тяжелом периоде в браке с Викторией в начале 2000-х.