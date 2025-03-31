Жительницу Эстонии встревожили действия AS Ridango: «Кто-то пользуется карточкой с моим личным кодом?»

«Поскольку у меня меняется семейный врач, я зашла на Портал здоровья, чтобы посмотреть, указано ли там уже имя нового доктора. Вместо того чтобы выйти из системы, я случайно нажала не туда и попала на страницу регистра народонаселения. Начала там просматривать информацию и наткнулась на запрос, сделанный AS Ridango», - говорит жительница, которая не может пользоваться общественным транспортом из-за нарушений опорно-двигательного аппарата.