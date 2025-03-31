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Жительницу Эстонии встревожили действия AS Ridango: «Кто-то пользуется карточкой с моим личным кодом?»

Перевод: Седа Дунгурова
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Единые проздные карточки.
Единые проздные карточки. Фото: Meelis Meilbaum

Жительница Выру случайно обнаружила, что AS Ridango, управляющая системой продажи билетов на общественный транспорт, запрашивала о ней информацию в регистре народонаселения. Жительница не понимает причину таких действий: она не пользуется общественным транспортом и единой проездной карточки у нее нет. Представитель AS Ridango прокомментировал ситуацию. 

Жительница Выру рассказала редакции Elu24 о том, как она случайно обнаружила, что AS Ridango запрашивает в регистре народонаселения ее данные.

«Поскольку у меня меняется семейный врач, я зашла на Портал здоровья, чтобы посмотреть, указано ли там уже имя нового доктора. Вместо того чтобы выйти из системы, я случайно нажала не туда и попала на страницу регистра народонаселения. Начала там просматривать информацию и наткнулась на запрос, сделанный AS Ridango», - говорит жительница, которая не может пользоваться общественным транспортом из-за нарушений опорно-двигательного аппарата.

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