Жительница Выру случайно обнаружила, что AS Ridango, управляющая системой продажи билетов на общественный транспорт, запрашивала о ней информацию в регистре народонаселения. Жительница не понимает причину таких действий: она не пользуется общественным транспортом и единой проездной карточки у нее нет. Представитель AS Ridango прокомментировал ситуацию.
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Жительницу Эстонии встревожили действия AS Ridango: «Кто-то пользуется карточкой с моим личным кодом?»
Жительница Выру рассказала редакции Elu24 о том, как она случайно обнаружила, что AS Ridango запрашивает в регистре народонаселения ее данные.