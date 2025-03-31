В Ryanair предупредили об изменении цен на авиабилеты летом 2025 года

«В настоящее время мы активно бронируем билеты. Тарифы немного выше, чем в прошлом году, но пока забронировано только около сорока процентов пропускной способности, я думаю, что она все еще нестабильна», - рассказал генеральный директор крупнейшей бюджетной авиакомпании Европы Майкл О'Лири в интервью The Independent.

По его словам, все планы могут рухнуть, если в Украине произойдут неблагоприятные события, если президент США Дональд Трамп сделает какую-нибудь глупость в Белом доме, если в городах Европы произойдут теракты.

«На данный момент кажется, что люди активно бронируют билеты на это лето, и тарифы будут расти. Они будут немного выше, чем в прошлом году. Но наши тарифы в прошлом году были на восемь процентов ниже, чем в предыдущем. Так что я думаю, что мы восстановим часть потерь», - объясни О'Лири.

Кроме того, он поделился планами развития авиакомпании.

«У нас есть миссия - достичь 300 миллионов пассажиров к 2034 году. Мы не остановимся на 200 миллионах, мы не остановились на ста миллионах. Нам осталось получить еще 336 самолетов от Boeing, и мы будем на верном пути к достижению 300 миллионов пассажиров к 2034 году. Мы идем вперед к межгалактическому господству и не собираемся останавливаться», - отметил глава лоукостера.​