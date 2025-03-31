Стало известно главное предсмертное требование Карла III на фоне слухов о его ухудшающемся самочувствии

Действительно ли за британского монарха не стоит беспокоиться - вопрос по-прежнему спорный. Ведь вопреки всем официальным заявлениям в СМИ просачиваются неутешительные слухи.

RadarOnline со ссылкой на инсайдера сообщает, что Карл III даже дал несколько главных предсмертных указаний старшему сыну Уильяму, который займет престол после отца. Одним из таковых оказалось требование обеспечить безопасность королеве Камилле, а также передать ей управление дворцом и деньгами.

Таким образом Карл хочет добиться того, чтобы к его супруге относились с уважением даже в случае его смерти. Источники утверждают, что Уильям не сможет отказать отцу, а потому особенно недолюбливающие Камиллу уже предсказывают полный захват ею власти.

Зато с Гарри у будущего короля будет полное право обойтись так, как ему вздумается. Карл дал благословение принцу Уильяму, чтобы с младшим обошлись, как он того заслуживает. При необходимости Уильям может навсегда изгнать Гарри, но при этом просто обязан обеспечить комфорт и безопасность своей мачехе.