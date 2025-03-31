На прошлой неделе Русский театр Эстонии обновил логотип на своих официальных страницах в Facebook и Instagram, что подняло волну обсуждений.
«Всё очень однозначно!» Русский театр Эстонии добавил к логотипу сине-желтые краски
Появившийся на логотипе сине-желтый ореол стал поводом для дискуссий, в ходе которых главный вопрос звучал так: почему этот шаг был сделан именно сейчас - весной 2025, а не три года назад, когда началась полномасштабная война в Украине? Ведь именно тогда, в знак солидарности, многие издания, департаменты, министерства, частные фирмы, творческие союзы и театры добавили к своим логотипам цвета украинского флага.
В Русском театре подтвердили, что сине-желтые цвета на обновленном логотипе символизируют поддержку Украины. Почему же руководство решило добавить их только сейчас?
«Через неделю, 9 апреля, в Русском театре состоится премьера нового спектакля Мерле Карусоо "Я покинул Украину в 2022", в котором играют артисты, начавшие работать в нашем театре после вторжения России в Украину. Так что новые краски на логотипе можно рассматривать как связанные с этим событием, - рассказал нашему порталу драматург Лаур Кауниссааре. - Но это, несомненно, более широкое и принципиальное принятие позиции. Логотипом Русского театра Эстонии в цветах украинского флага мы хотим выразить свою поддержку Украине - так же, как и другие театры Эстонии, которые изменили свои логотипы еще в феврале 2022 года».
«Всё очень однозначно!» - подытожили появление сине-желтых цветов на логотипе в Русском театре.
На следующей неделе в Русском театре состоится премьера спектакля «Я покинул Украину в 2022». Режиссер постановки Мерле Карусоо - классик эстонского документального театра.
Уже в 1970-е годы она начала ставить честные спектакли на злободневные темы, отражавшие реальную жизнь. Сначала их запрещали, но позже уже никто не осмеливался ей перечить.
На протяжении долгих лет Мерле Карусоо ставила спектакли о родителях больных детей, участниках репрессий, людях с ВИЧ-диагнозом и эстонских солдатах в Афганистане (как о тех, кто там был в 1980-е годы, так и о тех, кто был в 2000-е). «У каждого есть право на свою биографию, абсолютно у каждого», - сказала она в одном из своих интервью. Ее интересует сама реальность со всеми ее противоречиями.
В новой постановке Мерле Карусоо принимают участие актеры, которые приехали в Эстонию после вторжения России в Украину и стали работать в Русском театре. У них есть, что рассказать зрителю, и не только о войне.
В анонсе спектакля актер, работавший раньше в Мариупольском театре, описывает события трехлетней давности: «8 марта. Из большинства магазинов все растащили, особенно алкоголь. Готовить во дворе опасно, многие дома уже разрушены. На соседней улице стоит цветочный магазин. Дверь приоткрыта. Магазин утопает в цветах, а на прилавке стоит табличка: "Берите все, что захотите"».