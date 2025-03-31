«Всё очень однозначно!» Русский театр Эстонии добавил к логотипу сине-желтые краски

Появившийся на логотипе сине-желтый ореол стал поводом для дискуссий, в ходе которых главный вопрос звучал так: почему этот шаг был сделан именно сейчас - весной 2025, а не три года назад, когда началась полномасштабная война в Украине? Ведь именно тогда, в знак солидарности, многие издания, департаменты, министерства, частные фирмы, творческие союзы и театры добавили к своим логотипам цвета украинского флага.

В Русском театре подтвердили, что сине-желтые цвета на обновленном логотипе символизируют поддержку Украины. Почему же руководство решило добавить их только сейчас?

«Через неделю, 9 апреля, в Русском театре состоится премьера нового спектакля Мерле Карусоо "Я покинул Украину в 2022", в котором играют артисты, начавшие работать в нашем театре после вторжения России в Украину. Так что новые краски на логотипе можно рассматривать как связанные с этим событием, - рассказал нашему порталу драматург Лаур Кауниссааре. - Но это, несомненно, более широкое и принципиальное принятие позиции. Логотипом Русского театра Эстонии в цветах украинского флага мы хотим выразить свою поддержку Украине - так же, как и другие театры Эстонии, которые изменили свои логотипы еще в феврале 2022 года».

«Всё очень однозначно!» - подытожили появление сине-желтых цветов на логотипе в Русском театре.

Так выглядит обновленный логотип Русского театра Эстонии. Фото: Instagram

На следующей неделе в Русском театре состоится премьера спектакля «Я покинул Украину в 2022». Режиссер постановки Мерле Карусоо - классик эстонского документального театра.