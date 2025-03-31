Земфира и Рената Литвинова вместе появились на публике: они вышли на поклон после спектакля Литвиновой «Священное чудовище», который сейчас идет в Париже.
Земфира и Рената Литвинова вместе появились на публике в Париже
58-летняя Литвинова выступила драматургом, режиссером и исполнительницей главной роли, а Земфира написала музыку.
Зрители засняли курьезный момент после того, как опустился занавес: Земфира вовремя не успела присоединиться к труппе для поклона, вызвав смех среди коллег и в зале. На опубликованных кадрах Литвинова приобнимает певицу, когда та все же занимает свое место на сцене.
Премьера постановки состоялась на днях в театре Эберто. Костюмы для спектакля создал Демна Гвасалия, чьей близкой подругой и музой является Литвинова. Ранее дизайнер был автором костюмов для фильма Литвиновой «Северный ветер», до его ухода в Guссi она регулярно выходила в свет в его образах, созданных для Balenciaga.