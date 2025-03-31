Земфира и Рената Литвинова вместе появились на публике в Париже

​Зрители засняли курьезный момент после того, как опустился занавес: Земфира вовремя не успела присоединиться к труппе для поклона, вызвав смех среди коллег и в зале. На опубликованных кадрах Литвинова приобнимает певицу, когда та все же занимает свое место на сцене.