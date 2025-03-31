СМОТРИТЕ ⟩ Отт Лепланд отправился со своей спутницей жизни в экзотическое путешествие
«Красивый вид отсюда сверху», - делится Отт Лепланд в Instagram фотографиями. В посте певец отметил местоположение - экзотическая Южная Африка.
Фото с путешествия в Южную Африку также делится в своих социальных сетях предполагаемая спутница Лепланда, Кристийн.
О романе музыканта и визажиста начали говорить в сентябре прошлого года, когда Лепланд поделился в социальных сетях кадрами из мини-виллы Luxury Resort на Хийумаа. На фотографиях он тогда отметил пользовательницу с именем Кристийн Лехт.
ФОТО 〉 Райское гнездышко и таинственная блондинка: Отт Лепланд заинтриговал поклонниц свежими снимками
Хотя пара официально не подтвердила свои отношения, они вместе посетили церемонию вручения музыкальных наград EMA-2025, которая прошла в конце января.