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СМОТРИТЕ Отт Лепланд отправился со своей спутницей жизни в экзотическое путешествие

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Отт Лепланд.
Отт Лепланд. Фото: Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Музыкант Отт Лепланд вместе с невестой отправился в Южную Африку.

«Красивый вид отсюда сверху», - делится Отт Лепланд в Instagram фотографиями. В посте певец отметил местоположение - экзотическая Южная Африка.

Фото с путешествия в Южную Африку также делится в своих социальных сетях предполагаемая спутница Лепланда, Кристийн.

О романе музыканта и визажиста начали говорить в сентябре прошлого года, когда Лепланд поделился в социальных сетях кадрами из мини-виллы Luxury Resort на Хийумаа. На фотографиях он тогда отметил пользовательницу с именем Кристийн Лехт.

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Хотя пара официально не подтвердила свои отношения, они вместе посетили церемонию вручения музыкальных наград EMA-2025, которая прошла в конце января.

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