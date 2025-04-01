ВИДЕО Люди на улицах Таллинна о розыгрышах на 1 апреля: «Сказал бабушке, что ей осталось жить два понедельника»

Максим относится ко Дню смеха равнодушно. Он любит подшучивать над друзьями и близкими просто так. «Один раз я сказал бабушке, что ей осталось жить два понедельника», - стесняясь, признался он. Его тоже разыгрывали, но он не придает этому большого значения. «Раньше шутили, что я слишком высокий», - рассказал Максим. Он также добавил, что его никогда не разыгрывали.

Ольга и Александр хорошо относятся к 1 апреля. «Мы любим пошутить», - сказал Александр. Они с супругой подшучивают друг над другом уже сорок лет. Александр вспомнил классический розыгрыш про «белую спину», который все точно знают. Он также сказал, что кроме этой шутки, заставлял близких искать какую-то вещь по дому, а потом говорил, что это был розыгрыш и она все это время была у него.

Арманда воспринимает любые шутки спокойно. Ее подруга Елене тоже нормально относится к розыгрышам, но добавляет: «Я понимаю шутки, иногда сама шучу, но у всего есть своя мера». Девушки в этот день говорят друзьям все, что думают, но, если что, превращают это в шутку.

Елене иногда забывает, что 1 апреля вообще праздник: «Но можно написать мальчику, который нравится, и если что - перевести все в шутку».

Арманда вспомнила случай, когда над ней пошутили, пока она спала. «Ночевала у подруги, меня резко разбудили и сказали, что я должна взять торшер и спасать мир от гоблинов», - смеется она. А вот Елене честно призналась, что над ней боятся шутить, поэтому вспомнить ужасный розыгрыш она не может.

Сами же девушки шутить любят, но по-разному. Арманда помогает придумывать розыгрыши, но сама их не организовывает. «Придумывать шутки - это не мое», - говорит она. А Елене однажды разыграла подругу, сказав ей, что после девяти лет занятий бросила волейбол.

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