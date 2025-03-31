Покалеченная в Дубае украинская модель Мария Ковальчук пришла в сознание после операции

Мария отправилась 9 марта на так называемую «вечеринку с шейхами» в Дубае, где познакомилась с двумя мужчинами. Затем она позвонила матери и рассказала, что собирается остаться у них ночевать. При этом ее голос был растерянным. А через три дня Ковальчук обнаружили на обочине дороги с переломанными руками, ногами и позвоночником. Модель доставили в дубайскую больницу, ее состояние оценили как критическое, пишет Thevoicemag.

Первую операцию Марии сделали в тот же день, когда она попала в клинику. Затем последовали дополнительные хирургические вмешательства, требующие более сложной медицинской помощи. Теперь стало известно о том, что Ковальчук после успешной операции пришла в сознание.

«Маша наконец-то пришла в себя. Недавняя операции прошла успешно, теперь еще две», - рассказала ее подруга СМИ. Она заверила, что вскоре Ковальчук может начать говорить.

Возле украинской модели в больнице находится ее мать - Анна прилетела из Норвегии, как только узнала об инциденте с дочерью. Она в первые дни после прилета в Дубай отказывалась давать комментарии. Теперь же женщина отметила, что ее дочь, как ожидается, поправится после полученных ею ужасных травм.