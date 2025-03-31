20-летняя модель Мария Ковальчук пришла в себя в больнице. Мать девушки рассказала о ее состоянии.
Покалеченная в Дубае украинская модель Мария Ковальчук пришла в сознание после операции
Мария отправилась 9 марта на так называемую «вечеринку с шейхами» в Дубае, где познакомилась с двумя мужчинами. Затем она позвонила матери и рассказала, что собирается остаться у них ночевать. При этом ее голос был растерянным. А через три дня Ковальчук обнаружили на обочине дороги с переломанными руками, ногами и позвоночником. Модель доставили в дубайскую больницу, ее состояние оценили как критическое, пишет Thevoicemag.
Первую операцию Марии сделали в тот же день, когда она попала в клинику. Затем последовали дополнительные хирургические вмешательства, требующие более сложной медицинской помощи. Теперь стало известно о том, что Ковальчук после успешной операции пришла в сознание.
«Маша наконец-то пришла в себя. Недавняя операции прошла успешно, теперь еще две», - рассказала ее подруга СМИ. Она заверила, что вскоре Ковальчук может начать говорить.
Возле украинской модели в больнице находится ее мать - Анна прилетела из Норвегии, как только узнала об инциденте с дочерью. Она в первые дни после прилета в Дубай отказывалась давать комментарии. Теперь же женщина отметила, что ее дочь, как ожидается, поправится после полученных ею ужасных травм.
«Она проходит лечение. Надеюсь, все будет хорошо», - сказала она.
Местная полиция считает приоритетной версию о том, что модель упала с большой высоты на стройке. Однако родные девушки с этим не согласны. Национальная полиция Украины возбудила уголовное производство по делу приехавшей из Львова в Эмираты Марии Ковальчук. Следователи инициировали отдельное уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 149 Уголовного кодекса Украины. Эта статья касается наказания за торговлю людьми, а также за вербовку, перемещение или укрытие жертвы с целью эксплуатации.
До переезда во Львов Ковальчук жила в Херсоне. Подруга и одноклассница пострадавшей модели рассказала VOICE о ней.
«Маша в очень тяжелом состоянии, вы сами понимаете, какие у нее травмы. Ее мама тоже ничего пока не может говорить, пока не покинет Дубай, так как там очень всё строго. Там сейчас пытаются замять дело и подстроить все так, что виновата Маша. Но она совсем ни в чем не виновата», - отметила девушка.