На прошлой недели на улицах Таллинна появились новые арендные мини-мопеды. Но, как и ожидалось, нарушители не заставили себя долго ждать: уже не в первый раз на мини-мопедах замечены подростки. Что об этом думает представитель фирмы Ride Mobility, Таллиннский департамент транспорта и полиция?
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Вчетвером на одном мопеде: почему несовершеннолетние арендуют Ride Mobility, и что с этим делает полиция
Мини-мопеды латвийской фирмой Ride Mobility всего неделю можно арендовать в Таллинне. За это время уже были зафиксированы первые нарушения правил дорожного движения. И хотя услуга доступна только совершеннолетним пользователям, подростки рассекают на красных мини-мопедах, пренебрегая правилами ПДД и безопасностью.