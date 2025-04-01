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Вчетвером на одном мопеде: почему несовершеннолетние арендуют Ride Mobility, и что с этим делает полиция

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В одном из случаев, когда на мопеде ехали вдвоем, вмешалась полиция. Иллюстративное фото.
В одном из случаев, когда на мопеде ехали вдвоем, вмешалась полиция. Иллюстративное фото. Фото: Mihkel Maripuu

На прошлой недели на улицах Таллинна появились новые арендные мини-мопеды. Но, как и ожидалось, нарушители не заставили себя долго ждать: уже не в первый раз на мини-мопедах замечены подростки. Что об этом думает представитель фирмы Ride Mobility, Таллиннский департамент транспорта и полиция?

Мини-мопеды латвийской фирмой Ride Mobility всего неделю можно арендовать в Таллинне. За это время уже были зафиксированы первые нарушения правил дорожного движения. И хотя услуга доступна только совершеннолетним пользователям, подростки рассекают на красных мини-мопедах, пренебрегая правилами ПДД и безопасностью.

Так, в группе EZ-дуны! появилось видео, на котором запечатлены четверо смельчаков, одновременно едущих на одном мини-мопеде. Получается, подростки без проблем могут обойти правила и арендовать новый вид транспорта.

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