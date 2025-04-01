Вчетвером на одном мопеде: почему несовершеннолетние арендуют Ride Mobility, и что с этим делает полиция

На прошлой недели на улицах Таллинна появились новые арендные мини-мопеды. Но, как и ожидалось, нарушители не заставили себя долго ждать: уже не в первый раз на мини-мопедах замечены подростки. Что об этом думает представитель фирмы Ride Mobility, Таллиннский департамент транспорта и полиция?