Бывший вице-мэр Таллинна, ехавший по полосе общественного транспорта, оспаривает штраф: где здесь нарушение?

В понедельник утром Яанус Мутли был не слишком рад присутствию журналиста в зале суда. И хотя судья отметил, что заседание открытое и, следовательно, присутствовать на нем может любой желающий, Мутли заявил, что для него журналист в зале - это все же проблема.