Бывший вице-мэр Таллинна Яанус Мутли утверждает, что выехал на полосу общественного транспорта, так как собирался повернуть направо, однако затем резко передумал совершать маневр. Полиция не считает версию Мутли правдоподобной.
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Бывший вице-мэр Таллинна, ехавший по полосе общественного транспорта, оспаривает штраф: где здесь нарушение?
В понедельник утром Яанус Мутли был не слишком рад присутствию журналиста в зале суда. И хотя судья отметил, что заседание открытое и, следовательно, присутствовать на нем может любой желающий, Мутли заявил, что для него журналист в зале - это все же проблема.