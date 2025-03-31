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Бывший вице-мэр Таллинна, ехавший по полосе общественного транспорта, оспаривает штраф: где здесь нарушение?

Перевод: Седа Дунгурова
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Яанус Мутли.
Яанус Мутли. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Бывший вице-мэр Таллинна Яанус Мутли утверждает, что выехал на полосу общественного транспорта, так как собирался повернуть направо, однако затем резко передумал совершать маневр. Полиция не считает версию Мутли правдоподобной.

В понедельник утром Яанус Мутли был не слишком рад присутствию журналиста в зале суда. И хотя судья отметил, что заседание открытое и, следовательно, присутствовать на нем может любой желающий, Мутли заявил, что для него журналист в зале - это все же проблема.

В зале суда обсуждали инцидент, произошедший в четверг, 2 января 2025 года, незадолго до 17:00. Мутли ехал по Нарвскому шоссе (Таллинн) и в какой-то момент выехал на полосу, предназначенную для общественного транспорта.

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