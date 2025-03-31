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ВИДЕО Из детской кроватки доносился странный звук: мать обнаружила под одеялом нечто неожиданное

Перевод: Влада Лаевалинд
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Спящий ребенок. Фото иллюстративное.
Спящий ребенок. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Житель штата Мичиган Колби Рич пережила настоящий ужас, когда услышала через радионяню таинственное жужжание из кроватки своей дочери. С большой осторожностью она тихо прокралась в спальню, но обнаружила там нечто совершенно неожиданное.

В поисках источника жужжания, мать приподняла одеяло в детской кроватке и выяснила, что ее дочь взяла с собой в постель электрическую зубную щетку и случайно включила ее во сне.

Колби поделилась этим забавным случаем в TikTok, и видео быстро стало вирусным, собрав тысячи комментариев и смеха. Семья с юмором назвала зубную щетку «эмоциональной поддержкой», поскольку малышка не хочет с ней расставаться.

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