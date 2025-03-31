Глава благотворительного фонда принца Гарри обвинила его в издевательствах

Поскольку на аренду площадки всегда составляются проекты соглашений, владелец заявил, что при наличии съемочной группы это будет уже коммерческое мероприятие, чего фонд не мог себе позволить. В результате они потеряли ее. Затем благотворительной организации удалось заполучить другую площадку через связи Гарри, с участием герцога, а также с неожиданным визитом Меган.

«Мы были бы очень взволнованы, если бы знали заранее, то мы этого не сделали. И поэтому хореография на сцене прошла плохо, потому что было слишком много людей. Международная пресса это запечатлела, и было много разговоров о герцогине и хореографии на сцене, и о том, должна ли она была там быть, и о ее отношении ко мне», - продолжила гость студии.

Принц Гарри попросил Софи выступить с заявлением в поддержку герцогини, но она отказалась: «Не потому, что мне было все равно на герцогиню, а потому, что я знала, что произойдет, если я это сделаю, во-первых. И, во-вторых, потому что мы не можем быть продолжением Сассекских».