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ВИДЕО Валерий Меладзе впервые вывел на сцену десятилетнего сына

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Валерий Меладзе на сцене с сыном
Валерий Меладзе на сцене с сыном Фото: Кадр из видео

Несколько дней назад супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками видео, где показала первое выступление сына вместе с отцом. 

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе с детьми проживают в Испании. Если верить словам Левы из группы «Би-2», то они выбрали для жизни Марбелью. 

Хотя Валерий Меладзе скрывает свою личную жизнь от публики, его супруга часто делится забавными видео в соцсетях. У артиста плотный концертный график. 
Теперь, как оказалось, иногда с ним на выступления ездит десятилетний сын Лука. 

Мальчик играет на нескольких музыкальных инструментах. Сначала Лука учился игре на барабанах, потом - на обычной гитаре и бас-гитаре, а после - на саксофоне и кларнете. Валерий предложил сыну выступить вместе на каком-нибудь концерте. 

«Ну что тут скажешь? Горжусь, восхищаюсь и очень люблю!» - подписала видео Джанабаева.

Напомним, в начале 2022 года звезды покинули Россию, обосновавшись в Грузии, а затем переехали в Испанию. 

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