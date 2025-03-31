ПЕРВОЕ ФОТО МАЛЫША Эстонская актриса, недавно ставшая матерью, впервые показала сына

В середине февраля стало известно, что в последние дни января актриса Пирет Крумм впервые стала матерью.

Теперь новоиспеченная мать поделилась с подписчиками в Instagram милым снимком с сыном.

«То же ушко, тот же нос... Женщина рождает в этот мир время. Одно время. Она не знает, насколько оно будет долгим или коротким, счастливым или несчастным, обычным или нет», - делится она строками Тыну Ыннепалу под с фотографией.

О беременности актрисы стало известно в середине октября, когда она была гостем программы Ringvaade.

«Я действительно нахожусь в сказочной ситуации, да, это действительно хорошие новости», - призналась Пирет в прямом эфире, объявив, что ждет ребенка.

«Это как все, чего ты раньше не переживал в жизни, и мне нечего особенно бояться. Я стараюсь наслаждаться каждым днем, потому что на самом деле это время проходит очень быстро», - рассказала Пирет, добавив, что во время беременности были разные дни. «В целом, это как все хорошие вещи - через трудности к звездам. На самом деле я не чувствовала себя как на обложке журнала», - добавила она, смеясь.

Пирет Крумм в 2012 году окончила Таллиннскую академию музыки и театра, получив диплом по специальности актрисы XXV потока, и затем работала в Таллиннском драматическом театре до 1 августа 2017 года.