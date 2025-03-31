Британская криминальная драма «Переходный возраст» (Adolescence), ставшая настоящим хитом, поднимает острый вопрос: что толкнуло 13-летнего мальчика на убийство одноклассницы?
Кто такие инцелы и что такое маносфера, о которых заговорили после сериала «Переходный возраст»
Один из ответов, похоже, кроется в «маносфере». Этот термин, как полагают, появился в 2009 году и обозначает сеть мужских онлайн-сообществ с разной идеологией: от потери мужчинами институциональной власти до более экстремальных, женоненавистнических взглядов.
Сегодня эти сообщества вышли за пределы интернета. Их экстремальный контент поощряется алгоритмами соцсетей и привлекает внимание аудиторий, которые ранее были им недоступны.
Символами таких сообществ становятся люди вроде скандального блогера Эндрю Тейта, который называет себя «абсолютным сексистом и женоненавистником». Он продвигает в интернете идею доминирования мужчин над женщинами и продает курсы пикапа. На его аккаунт в Х подписаны около 10 млн человек.
Готовясь к съемкам, сценарист «Переходного возраста» Джек Торн глубоко изучил явление маносферы.
«Я понял, что в нем есть что-то очень привлекательное, - сказал он в интервью Би-би-си. - И дело не только в Эндрю Тейте. Эти идеи есть повсюду».
Эксперты считают, что инфлюенсеры и различные интернет-сообщества используют в своих целях разрушение общественного строя и разрыв, вызванный социальными и экономическими вызовами, с которыми сталкивается современная молодежь.
Ответ феминизма
Вторая волна феминизма пришлась на 70-е годы XX века. Она сосредоточилась на вопросах равенства и борьбы с дискриминацией.
Тогда же появилось движение за права мужчин, одним из лидеров которого стал американский активист Уоррен Фаррелл. Он считал, что гендерные роли и идеи патриархата вредят не только женщинам, но и мужчинам.
Однако когда феминистки заговорили об эпидемии насилия в отношении женщин со стороны мужчин, эти два движения вступили в конфронтацию, рассказывает профессор Дебби Гинг, которая исследует маносферу.
Уоррен Фаррелл пришел к выводу, что феминисток больше интересует власть, чем равенство. Эта мысль находила отклик у все большего количества мужчин.
Когда Фаррелл и другие разочаровались в феминизме, движение за права мужчин пришло в упадок.
В 1990-х годах Фаррелл писал книги, в которых утверждал, что мужчин подавляют, что домашнее насилие - это двусторонняя проблема, и обвинял женщин в гендерном разрыве в оплате труда.
Эти идеи заполонили первые интернет-форумы, а многие современные борцы за права мужчин считают их своим ориентиром, говорит Дебби Гинг.
Форумы 90-х
В 1990-х годах с развитием интернета активисты движения за права мужчин перешли на онлайн-форумы и чаты.
Сначала это были вполне нейтральные группы и сообщества. Примерно тогда же квир-студентка, которая никак не могла завязать романтические отношения, создала первый онлайн-форум для так называемых «инцелов».
(Incels - сокращение от involuntary celibates, что можно перевести как «те, кто непреднамеренно воздерживается от секса» или «вынуждены соблюдать целибат» - Ред.)
«Слово „инцел" означало одинокого человека любого пола, который никогда не имел секса, и который уже давно не имел длительных отношений с кем-либо», - объясняла основательница форума в интервью Би-би-си в 2018 году.
Это была площадка для мужчин и женщин, которые хотели поговорить об одиночестве и открыто размышляли о том, почему у них не получается кого-нибудь встретить.
«Там, пожалуй, было немного агрессии, а некоторые мужчины не совсем понимали, что каждая женщина - это личность. Но в целом это было место, где можно было найти поддержку», - утверждает основательница.
Со временем настроения на форуме изменились. Вместо обсуждения проблем в отношениях мужчины начали обвинять женщин в своем одиночестве. Начали появляться онлайн-сообщества вроде Pick Up Artist, где мужчины обсуждали стратегии привлечения женщин, называя себя «альфа» (этот термин используется для обозначения мускулинности).
Эксперт по киберпреступности и автор книги об истории маносферы Лиза Сугура рассказала Би-би-си, что эти группы, как и форумы для инцелов, постепенно увлеклись идеями мизогинии.
«Сначала они делились советами и методами, как завоевать женщин. Но при этом утверждали, что женщины не имеют власти и не имеют права сказать „нет"», - отметила Лиза Сугура.
Инцелы становятся мейнстримом
С появлением соцсетей маносфера вышла на уровень мейнстрима.
Инцелы перешли в Facebook, YouTube, Reddit и получили доступ к более широкой аудитории. Группы постепенно объединялись и заимствовали друг у друга идеологию для большего распространения.
Они верят в «правило 80/20», по которому 80% женщин якобы обращают внимание только на 20% самых привлекательных мужчин. При этом последователи движения видят противоположный пол как объект, который, во-первых, надо лишить права выбора, и, во-вторых, должен безоговорочно давать им и секс, и любовь.
Такие сообщества создали новую форму политического протеста против феминизма, считает профессор Гинг.
«Мы видели цифровую охоту на ведьм», - говорит эксперт.
В 2014 году участники маносферы организовали онлайн-кампанию ненависти против женщин, угрожая им и выкладывая в интернет их личную информацию.
В том же году маносфера перешла к насилию в реальном мире.
22-летний Эллиот Роджер, который называл себя инцелом, устроил бойню в Калифорнии, убив шесть человек и ранив 14. После этого он застрелился сам.
Перед нападением он распространил документ, в котором подробно объяснял свою глубокую ненависть к женщинам, подогреваемую недовольством, вызванным его девственностью.
После этого некоторые члены сообщества инцелов начали считать Эллиота Роджера героем.
Подобные нападения вдохновили членов экстремальных форумов и чатов, которые «торжествуют каждый раз, когда происходит громкое убийство женщины», говорит профессор Сугура.
Однако, несмотря на популярность этих групп, они пока остаются на периферии интернета.
Смягчение экстремальных идей
Распространению идей маносферы способствовали социальные медиаплатформы, ориентированные на короткие видеоролики.
Они привлекают внимание к таким скандальным инфлюенсерам, как Эндрю Тейт. В Британии его обвиняют в серьезных сексуальных преступлениях - изнасиловании и развращении несовершеннолетних.
Сегодня известные сторонники маносферы подают свои идеи в виде рекомендаций по психологии, финансам, здоровью, карьере и отношениям.
Профессор Сугура предполагает, что так они смягчают и «очеловечивают» идеи женоненавистничества и лютой вражды.
«Создается впечатление, что речь идет о самопомощи и самосовершенствовании», - говорит она.
Эти идеи также заполняют вакуум для молодых мужчин, которые стремятся к общению и, по ее словам, «испытывают давление соответствовать образу мужественности, но при этом не имеют возможности поговорить о своем одиночестве, депрессии и тревоге».
Сценарист сериала «Переходный возраст» Джек Торн рассказал в интервью Би-би-си, что маскулинные инфлюенсеры являются частью экосистемы, влияющей на подростка, чья история показана в сериале.
«Речь идет о родителях, которые его не замечали, о школьной системе, которая его подвела, и об идеях, которые он впитывал. Это обычная семья, обычный мир. И меня очень беспокоит, что сейчас все это стало вполне возможным»