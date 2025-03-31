ГАЛЕРЕЯ Смотрите, кто был на месте! В Музее Банка Эстонии представили редкую книгу о кронах

Автор книги - коллекционер крон Тоомас Кулл, посвятивший свое издание эстонской кроне.

«Цель книги о кронах - напомнить новому поколению, растущему в Эстонии, что эстонская крона была, есть и останется собственной валютой эстонцев, пусть даже только в альбомах коллекционеров, в домах в качестве сувениров или в нашей книге о кронах», - пишет Кулл в предисловии.

В книге содержатся оригинальные бумажные купюры, а особую ценность ей придает тот факт, что было напечатано всего сто экземпляров. Купить ее нельзя.

«Она предназначена для подарков», - говорит Кулл, который в субботу на мероприятии передал четверть тиража различным учреждениям по всей Эстонии - от музея Кихну до Эстонского национального музея, от библиотеки в Виймси до музея в Валга. Кроме того, книгу получили многие библиотеки, архивы и музеи.

Предыдущую книгу Кулл выпустил в 2018 году, когда Эстонская Республика отмечала 100-летие. Хотя концепция была иной, в ней также присутствовали бумажные банкноты.

Презентация книги об эстонской кроне в Музее Банка Эстонии, 29 марта 2025 года. Фото: Aira Evard

«Эта книга была настолько популярна, и интерес к ней был таким большим, что я начал задумываться о выпуске второй. Потребовалось шесть лет, чтобы собрать 800 банкнот», - говорит Кулл.

Деньги он собирал со всего мира. Самое дальнее место - Австралия, но эстонские кроны также встречались в Южной Америке, Европе, Китае, Сингапуре и Японии.