В субботу в Музее Банка Эстонии состоялась презентация книги Тоомаса Кулла о кронах Eesti krooni aeg («Время эстонской кроны» - прим.ред.). Автор собирал деньги по всему миру - от Австралии до Японии и Южной Америки.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто был на месте! В Музее Банка Эстонии представили редкую книгу о кронах
Автор книги - коллекционер крон Тоомас Кулл, посвятивший свое издание эстонской кроне.
«Цель книги о кронах - напомнить новому поколению, растущему в Эстонии, что эстонская крона была, есть и останется собственной валютой эстонцев, пусть даже только в альбомах коллекционеров, в домах в качестве сувениров или в нашей книге о кронах», - пишет Кулл в предисловии.
В книге содержатся оригинальные бумажные купюры, а особую ценность ей придает тот факт, что было напечатано всего сто экземпляров. Купить ее нельзя.
«Она предназначена для подарков», - говорит Кулл, который в субботу на мероприятии передал четверть тиража различным учреждениям по всей Эстонии - от музея Кихну до Эстонского национального музея, от библиотеки в Виймси до музея в Валга. Кроме того, книгу получили многие библиотеки, архивы и музеи.
Предыдущую книгу Кулл выпустил в 2018 году, когда Эстонская Республика отмечала 100-летие. Хотя концепция была иной, в ней также присутствовали бумажные банкноты.
«Эта книга была настолько популярна, и интерес к ней был таким большим, что я начал задумываться о выпуске второй. Потребовалось шесть лет, чтобы собрать 800 банкнот», - говорит Кулл.
Деньги он собирал со всего мира. Самое дальнее место - Австралия, но эстонские кроны также встречались в Южной Америке, Европе, Китае, Сингапуре и Японии.
«Эстонские банкноты есть по всему миру», - отмечает Кулл. «Причина в том, что во времена кроны Банк Эстонии был очень инновационным. Его партнером была Eesti Post, и коллекционеры со всего мира могли заказывать эту валюту через интернет - образцы были на сайте Банка Эстонии, а Eesti Post их рассылала. Поэтому эстонских денег так много по всему миру».
Создание книги было далеко не простым процессом. В каждой книге представлено восемь банкнот - от одной кроны до 500 крон. Кроме того, внутри обложки есть специальный отсек, в котором лежит еще одна купюра. Таким образом, в одной книге в общей сложности девять банкнот.
Кулл объясняет концепцию книги на примере:
«Одну книгу я, например, подарил Тартускому музею спорта. Ее номер - все сто экземпляров пронумерованы - 63. Почему? Потому что этот музей был основан в 1963 году. В книге с номером 63 находятся девять банкнот: одна в специальном отсеке внутри обложки и восемь в самой книге. Три последние цифры серийных номеров всех этих девяти банкнот - 063», - объясняет Кулл.
Таким же образом он выяснял годы основания музеев, архивов и библиотек. «Соответственно, они и получили свои номера. Музей Кихну был на презентации, в прошлом году исполнилось 50 лет с момента его основания, поэтому они получили книгу под номером 74 - год основания музея 1974».
В презентации книги принял участие посол Украины в Эстонии Максим Кононенко.
«Ему я доверил книгу под номером 91», - говорит Кулл. Посол отправит книгу в Украину, в Музей денег Национального банка Украины, основанный в 1991 году. «Посольство пообещало доставить ее собственным курьером», - добавляет Кулл.
Сам Кулл родился в 1957 году, поэтому в его личном экземпляре книги серийные номера всех банкнот заканчиваются на 057. «Вот такая концепция», - объясняет автор. «Поэтому работа над книгой заняла столько времени».
Последнюю купюру он нашел прошлым летом в пункте обмена валют Tavid. Это была 50-кроновая банкнота, выпущенная в 1994 году.
«Если бы я не нашел эту банкноту, этот проект так и не был бы реализован», - признается он.