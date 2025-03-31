ФОТО 43-летняя Вера Брежнева показала свою 24-летнюю дочь

43-летняя певица посвятила публикацию дню рождения дочери – ей в этот день исполнилось 24 годы. На одном из фото дочь артистки запечатлена в полный рост в купальнике на фоне пляжа.

На другом снимке София Киперман позирует в обнимку с матерью.

«Самый счастливый день рождения. Безграничная любовь», – написала артистка.

Старшую дочь Софию певица родила в 2001 году, когда была в отношениях с бизнесменом Виталием Войченко.

Кроме Софии, у нее есть младшая дочь Сара (2009). Ее отец - бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.