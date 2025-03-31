Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 года для всех знаков Зодиака

Лев

Львам лучше избегать вредных финансовых привычек, а также бороться с неуверенностью. Это поможет им остаться на плаву в денежной сфере, вступить на путь успеха. Звезды сейчас не дают почти ничего, а только чинят препятствия. Тем не менее, Львы могут двигаться в любом желаемом направлении. Полезными станут новые начинания в работе и бизнесе. В любви лучше пока не переходить на новый уровень: предложить второй половинке съехаться или даже пожениться лучше на следующей неделе, а не на этой.

Дева

У Дев ожидается не самая простая неделя из-за повышенной усталости. Дело в том, что звезды и планеты временно не будут подпитывать этих людей своей силой. Именно поэтому Девам придется правильно рассчитывать свое время и энергию. Можно взять отпуск, но если это сделать невозможно, астрологи советуют сменить обстановку. Можно выбраться куда-нибудь на выходных, а по вечерам после работы отдыхать так, как того хочет сердце. Еще эксперты советуют Девам держать в чистоте дом и рабочее место.

Весы