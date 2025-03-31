ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА Взрыв теплового насоса в Польше, повлекший гибель людей: случались ли подобные инциденты в Эстонии?

В августе 2024 года в деревне Хжонстовице недалеко от города Ополе на юго-западе Польши произошел взрыв теплового насоса воздух-вода, в результате чего погибли два человека. Как пишет Iltalehti, жертвами стали 30-летний сотрудник сервисной службы, который проводил обслуживание, и 45-летний владелец дома. Еще один техник получил тяжелые травмы, сообщает специализированный портал Coolingpost, ссылаясь на одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.