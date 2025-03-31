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ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА Взрыв теплового насоса в Польше, повлекший гибель людей: случались ли подобные инциденты в Эстонии?

Перевод: Влада Лаевалинд
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Тепловой насос воздух-вода. Фото иллюстративное.
Тепловой насос воздух-вода. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В Польше в августе прошлого года произошел трагический инцидент – взорвался тепловой насос воздух-вода, который проходил обслуживание. В результате взрыва погибли мужчина, проводивший технические работы, и владелец дома. Мы обратились в фирму Kliimakaubamaja, занимающуюся продажей тепловых насосов, чтобы узнать, случались ли подобные взрывы в Эстонии.

В августе 2024 года в деревне Хжонстовице недалеко от города Ополе на юго-западе Польши произошел взрыв теплового насоса воздух-вода, в результате чего погибли два человека. Как пишет Iltalehti, жертвами стали 30-летний сотрудник сервисной службы, который проводил обслуживание, и 45-летний владелец дома. Еще один техник получил тяжелые травмы, сообщает специализированный портал Coolingpost, ссылаясь на одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.

Представитель прокуратуры Опольского воеводства заявил Gazeta Wyborcza, что расследование трагедии еще продолжается, но по предварительной версии взрыв мог произойти из-за неправильного вещества, использованного при проверке герметичности системы. По данным следствия, техник, вероятно, применил кислород, который вступил в реакцию с масляными парами внутри системы, вызвав взрыв.

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