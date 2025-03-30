Как дожить до ста лет и остаться здоровым: доктор раскрыла четыре секрета долголетия

То, что она узнала на данный момент, открывает пути, которые могут привести к новой эре антивозрастных методов лечения для всех нас, говорится в публикации.

«У нас есть люди, которые живут до ста лет и которые здоровы, поэтому наши тела способны на это. Это биологически правдоподобно, поэтому нам просто нужно что-то подправить, чтобы достичь этого», - сказала она.

Отмечается, что Милман возглавляет исследование, в котором примут участие 10 000 человек в возрасте 95 лет и старше, а также их родственники. Его результаты должны помочь выяснить, что позволяет этим людям жить дольше и при этом оставаться здоровее своим сверстников.

В издании добавили, что долгожители могут быть обязаны удаче и хорошим генам, однако их изучение способно помочь ученым дать остальным из нас биологическое преимущество.

«Тогда у нас может быть лекарство, которое принесет пользу остальным 99,9 процентов населения, которые не выиграли в генетической лотерее и не были достаточно удачливы, чтобы унаследовать этот ген», - объяснила доктор.

Секреты долголетия: выводы доктора

Вот что, по словам Милман, действительно работает и нет на долголетие: