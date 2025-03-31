ГОРОСКОП НА 31 МАРТА У Овнов непростой день, Рыбам повезет

Близнецы

Этот день обещает Близнецам массу приятных переживаний романтического свойства. Трудно найти более подходящий момент для знакомства, любовного признания или предложения о вступлении в брак. Обстоятельства складываются чрезвычайно благоприятным для вас образом, нет нужды прилагать усилия для достижения цели - все, к чему стремитесь, вы получите и так.

В других же сферах жизни дела обстоят не столь блестяще. Весьма велика вероятность ошибок в работе, не исключены и разногласия с деловыми партнерами. Некоторым представителям знака придется признать, что они переоценили свои финансовые возможности, и обратиться за помощью к друзьям или родственникам.

Рак

Этот день не назовешь плодотворным, но и утомительным он наверняка не будет. Несмотря на стремительно расширяющийся круг профессиональных обязанностей, у вас останется время для приятных и интересных дел, работы над собой, а также прогулок и активного отдыха. Постарайтесь не обсуждать свои планы с малознакомыми людьми; деловые переговоры тоже стоит перенести – вряд ли сегодня они увенчаются тем результатом, на который вы рассчитываете.

Общение с друзьями наверняка поднимет вам настроение, а советы близких людей укажут кратчайший путь к решению проблем. Отношения влюбленных вполне гармоничны, но Раки, наделенные завидной интуицией, наверняка почувствуют, что на романтическом небосклоне сгущаются тучи.

Лев