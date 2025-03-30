Неудачный юбилейный сюрприз: подарок мужа возмутил жену

Женщина, поделившаяся своей историей на Reddit, рассказала, что за несколько месяцев до юбилея муж неоднократно намекал ей, что готовит большой сюрприз ко дню ее рождения. Когда этот день наконец наступил, он разбудил ее утром и попросил спуститься вниз, где ее ждал новый пылесос.

«Он сказал, что подумал: мне пригодился бы новый, так как старый не слишком хорошо справляется. Но я никогда не просила новый и даже не намекала на это. К тому же старый до сих пор работает совершенно нормально», - написала женщина.