День рождения - особенный праздник. Но одна женщина призналась, что подарок мужа на ее 50-летие стал большим разочарованием. Чего ждут женщины в такие моменты - романтики или практичности?
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Неудачный юбилейный сюрприз: подарок мужа возмутил жену
Женщина, поделившаяся своей историей на Reddit, рассказала, что за несколько месяцев до юбилея муж неоднократно намекал ей, что готовит большой сюрприз ко дню ее рождения. Когда этот день наконец наступил, он разбудил ее утром и попросил спуститься вниз, где ее ждал новый пылесос.