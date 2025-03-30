Дефицит говяжьего фарша в Финляндии, по словам отечественного производителя мяса, не является чуждой проблемой и для Эстонии. Причин этому несколько.
Для подписчиков
Эстонские производители мяса о дефиците фарша у северных соседей: проблема знакома и нам
На прошлой неделе портал Elu24 опубликовал материал финской газеты Ilta-Sanomat о том, что в Финляндии ситуация с доступностью и ценами на говяжий фарш далека от желаемой для потребителей. На нехватку продукта жалуются как супермаркеты, так и бургерные.