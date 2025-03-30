Эстонские производители мяса о дефиците фарша у северных соседей: проблема знакома и нам

На прошлой неделе портал Elu24 опубликовал материал финской газеты Ilta-Sanomat о том, что в Финляндии ситуация с доступностью и ценами на говяжий фарш далека от желаемой для потребителей. На нехватку продукта жалуются как супермаркеты, так и бургерные.