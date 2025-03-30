Названы самые лучшие и худшие туристические направления в Европе

Эксперты рассказали о лучших и худших направлениях в разных странах. Некоторые действительно волшебные места на самом деле остаются без внимания туристов.

Франция

Лучшее направление: Сен-Тропе

В жаркий летний день Сен-Тропе, где живут 3 586 человек, могут заполонить 80 тысяч туристов. Именно так - летом Ривьера переполнена людьми. Даже мэр попросила людей приезжать не летом, а весной.

Народу там будет меньше, но вы заметите, что Сен-Тропе такой же, как и десятки других поселков на Средиземном море, и что нет особой причины ехать туда, кроме того, что это «Сен-Тропе», утверждает Энтони Перегрин.

Худшее направление: Мозель

Графство Мозель – это место, где Франция сталкивается с Люксембургом и Германией. Во Франции действительно не много более захватывающих исторических памятников, чем форты Линии Мажино. Около 142 из них рассекают ландшафт Мозеля в нескольких милях от границ.

Испания

Лучшее направление: Севилья

Когда-то Баррио-де-Санта-Крус был другим миром. Сейчас же около 60% квартир там сдаются в аренду туристам. Когда-то тихие внутренние дворы переполнены туристами, а улицы полны магнитов для холодильников и футболок с пафосными надписями. И все это портит шарм этого направления.

Худшее направление: Эстремадура

В нескольких часах езды к северу от Севильи вы можете найти кое-что прекрасное. Эстремадура сначала может показаться наименее гостеприимным из испанских регионов, но она очаровывает почти сразу.