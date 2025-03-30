Психолог раскрыл правду о том, что нужно для успешного брака

Вот как можно развивать взаимозависимость в здоровом браке:

1. Развивайте дружеские и семейные связи. Разные отношения служат разным эмоциональным потребностям. Друг может помочь снять стресс, брат или сестра может дать честный совет, а наставник может дать мудрость. Опора на разнообразную систему поддержки не дает браку нести больше эмоционального груза, чем он должен.

2. Сохраняйте личные интересы и цели. Потеря себя в отношениях может привести к застою и созависимости. Занимайтесь любимыми хобби, развивайте карьерные амбиции и проводите время порознь, чтобы привнести в брак свежую энергию. Личностный рост также усиливает притяжение, восхищение и долгосрочную совместимость.

3. Возьмите на себя ответственность за собственную эмоциональную регуляцию. Ваш партнер может поддерживать вас, но он не может нести ответственность за управление вашими эмоциями. Разрабатывайте стратегии самоуспокоения, устраняйте личную неуверенность и укрепляйте эмоциональную устойчивость, чтобы ваше благополучие ни от кого не зависело.

«Проглотить эту таблетку означает принять, что ваш партнер является частью вашего эмоционального мира, а не всем. Крепкий брак строится на двух цельных личностях, которые выбирают поддерживать друг друга, а не дополнять друг друга», - подчеркнул психолог.

Ваш партнер причинит вам боль и вы ему тоже