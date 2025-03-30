«Меня считают глупой старухой!» 106-летняя женщина возмущена поведением сотрудников службы безопасности в аэропорту

106-летняя Крэтора Биггерстафф из Техаса устала от того, как к ней относятся сотрудники службы безопасности в аэропорту. Она летает во Флориду дважды в год, но каждый раз ей приходится доказывать, что она действительно настолько стара, как указано в ее документах.