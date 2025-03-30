Сильвия Ильвес поделилась фото с новым возлюбленным: «Относимся к этому с юмором!»

32-летняя Сильвия Ильве с опубликовала в соцсетях фотографию с новым возлюбленным, о котором также шла речь в начале года в подкасте Elu24 Off the Rec.

«Здорово, когда рядом есть кто-то, кто хочет тебя целовать, обнимать и, в конце концов, просто быть поддержкой. Какая женщина этого не хочет», - сказала она тогда, добавив, что бывший парень Кристо Пухм остался в прошлом, хотя с ним Ильвес все же продолжает сотрудничать.