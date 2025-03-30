Вс, 30.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Сильвия Ильвес поделилась фото с новым возлюбленным: «Относимся к этому с юмором!»

Copy
Фото статьи
Фото: Foto: Andres Aju

Отправившаяся с новым возлюбленным под жаркое турецкое солнце Сильвия Ильвес развлекает поклонников в соцсетях забавными кадрами. «Во время поездки мой любимый был очень заботливым, с чувством юмора и терпеливым», - поделилась музыкантка своими впечатлениями.

32-летняя Сильвия Ильвес опубликовала в соцсетях фотографию с новым возлюбленным, о котором также шла речь в начале года в подкасте Elu24 Off the Rec.

«Здорово, когда рядом есть кто-то, кто хочет тебя целовать, обнимать и, в конце концов, просто быть поддержкой. Какая женщина этого не хочет», - сказала она тогда, добавив, что бывший парень Кристо Пухм остался в прошлом, хотя с ним Ильвес все же продолжает сотрудничать.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх