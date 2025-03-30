Отправившаяся с новым возлюбленным под жаркое турецкое солнце Сильвия Ильвес развлекает поклонников в соцсетях забавными кадрами. «Во время поездки мой любимый был очень заботливым, с чувством юмора и терпеливым», - поделилась музыкантка своими впечатлениями.
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Сильвия Ильвес поделилась фото с новым возлюбленным: «Относимся к этому с юмором!»
32-летняя Сильвия Ильвес опубликовала в соцсетях фотографию с новым возлюбленным, о котором также шла речь в начале года в подкасте Elu24 Off the Rec.