Принц Гарри рискует нарушить обещание, данное брату Уильяму много лет назад

У принца Гарри и его супруги Меган Маркл заключен многомиллионный контракт с Netflix, и Меган уже работает над новыми проектами. Второй сезон ее лайфстайл-шоу With Love, Meghan должен выйти в этом году.

Последний документальный фильм о принцессе Диане снимался восемь лет назад, к 20-й годовщине ее смерти. В съемках участвовали оба брата, и тогда они заверили, что это последний раз, когда они так откровенно говорят о смерти своей матери.