Ходят слухи, что принц Гарри может принять участие в новом документальном проекте Netflix, посвященном жизни его рано ушедшей матери, принцессы Дианы. Однако этот шаг может нарушить данное им много лет назад обещание своему брату, принцу Уильяму.
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Принц Гарри рискует нарушить обещание, данное брату Уильяму много лет назад
У принца Гарри и его супруги Меган Маркл заключен многомиллионный контракт с Netflix, и Меган уже работает над новыми проектами. Второй сезон ее лайфстайл-шоу With Love, Meghan должен выйти в этом году.