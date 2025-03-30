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Принц Гарри рискует нарушить обещание, данное брату Уильяму много лет назад

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Фото статьи
Фото: POOL/Scanpix

Ходят слухи, что принц Гарри может принять участие в новом документальном проекте Netflix, посвященном жизни его рано ушедшей матери, принцессы Дианы. Однако этот шаг может нарушить данное им много лет назад обещание своему брату, принцу Уильяму.

У принца Гарри и его супруги Меган Маркл заключен многомиллионный контракт с Netflix, и Меган уже работает над новыми проектами. Второй сезон ее лайфстайл-шоу With Love, Meghan должен выйти в этом году.

Последний документальный фильм о принцессе Диане снимался восемь лет назад, к 20-й годовщине ее смерти. В съемках участвовали оба брата, и тогда они заверили, что это последний раз, когда они так откровенно говорят о смерти своей матери.

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