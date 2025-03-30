ВЫРАЩИВАЕТЕ КОНОПЛЮ? Полиция по ошибке ворвалась в дом пожилой пары из-за большого счета за отопление

Пожилая британская пара пережила пугающий инцидент: полиция ворвалась в их дом, взломав входную дверь, и провела там обыск. Причиной стали высокая температура в доме и большой счет за электричество. Однако источником тепла оказались не лампы для выращивания каннабиса, а постоянно включенное газовое отопление, используемое из-за холода.