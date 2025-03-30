Кейт Миддлтон отреагировала на новое шоу Меган Маркл: «Появилось чувство облегчения»

«Кейт не поднимает по этому поводу шума, но у нее появилось чувство облегчения от того, что Меган направляет свою энергию на что-то, что находится далеко от разговоров о королевской семье или разжигания споров», - заявил собеседник издания.

Инсайдер отметил, что Кейт Миддлтон разделяет интересы Меган Маркл в садоводстве, кулинарии и пчеловодстве. По словам источника, принцесса Уэльская считает, что шоу жены принца Гарри «не несет никакого вреда и должно рассматриваться как позитивное явление».

Меган Маркл запустила свою программу «С любовью, Меган», в которой показывает зрителям, как делать подарки, сюрпризы и угощения своими руками - от свечей из пчелиного воска до радужных фруктовых тарелок.

В ​некоторых эпизодах можно увидеть, как съемочная группа присоединяется к гостям проекта - в пятом эпизоде Меган делает сэндвич на завтрак для оператора. По словам тех, кто участвовал в съемках, герцогиня действительно заботилась о съемочной группе.