Названы красочные города Европы без толп туристов

Париж - самый посещаемый город в Европе с показателем 50 млн туристов в год, далее идет Лондон с 40 млн посетителей и Рим - с более чем 35 млн туристов в год.

Но если вы хотите чего-то менее суетливого, чем эти прекрасные, но очень оживленные города, то у @sandymakessense есть предложения для вас. «Вот три бюджетных направления, где можно избежать толпы в 2025 году», - написала она.

Рига, Латвия

Тем, кто ищет красочное и уютное место, полное кофеен, блошиных рынков, возможностей для винтажного шопинга, необычных баров и арт-сцены, путешественница посоветовала добавить столицу Латвии - Ригу - в список.

Центр Риги является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, известным своим ар-нуво/югендстилем и деревянной архитектурой XIX века.

По отзывам туристов, латвийская столица Рига полна исторических зданий, музеев и достопримечательностей, поэтому на ее посещение стоит отвести как минимум пару дней.

Андалусия, Испания

Далее @sandymakessense порекомендовала регион Испании, который выглядит так, будто вы в Марокко.

«Арабские культурные влияния и испанские традиции делают Андалусию одним из моих любимых мест в Европе. Торгуйтесь на базарах и любуйтесь архитектурой и забавными местными обычаями», - посоветовала туристка.

Lonely Planet пишет об этом испанском регионе так: «Андалусия - это круглогодичное направление. Длинные дни, много солнца и песка - это лишь некоторые из поводов приехать в Андалусию. Водные виды спорта доступны целый год: каякеры, любители снорклинга, пловцы и кайтсерферы стекаются на пляжи Коста-де-ла-Лус и Коста-дель-Соль».

Гданьск и Сопот, Польша

Последним предложением @sandymakessense было попробовать Гданьск и Сопот в Польше, «где можно провести очень модный, красочный и крутой городской отпуск».

Мало того, за этим может последовать «расслабляющий спа-отдых в одном из лучших курортных городов Европы».

Блогер Where Goes Rose поделился, что Гданьск стоит посетить, так как «все здания здесь прекрасны», ночная жизнь - фантастическая, и это еще и дешево.