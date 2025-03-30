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«Ты – моя проблема!» Расистский инцидент в Таллинне вызвал оживленную дискуссию среди иностранцев

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Фото статьи
Фото: Pixabay

Иностранец, который, по его словам, уже несколько лет живет в Таллинне, поделился в соцсетях неприятным опытом, связанным с расистским отношениемПубликация вызвала оживленную дискуссию. Часть иностранцев рассказала, что тоже сталкивались с подобными ситуациями, другие же отметили, что в Эстонии им в этом плане в целом везло.

В пятницу в Facebook-группе Expats in Tallinn появился анонимный пост, автор которого рассказал о расистском инциденте, произошедшем с ним во время прогулки недалеко от Центрального рынка в Таллинне. По его словам, он подвергся оскорблениям из-за цвета кожи.

Публикация вызвала активное обсуждение в группе: иностранцы начали делиться своими историями. Хотя некоторые заявили, что сталкивались с подобным поведением, большинство все же подчеркнули, что это не является «проблемой именно Эстонии». Один из участников дискуссии отметил, что с более грубым отношением ему приходилось сталкиваться в мультикультурной Великобритании.

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