Иностранец, который, по его словам, уже несколько лет живет в Таллинне, поделился в соцсетях неприятным опытом, связанным с расистским отношением. Публикация вызвала оживленную дискуссию. Часть иностранцев рассказала, что тоже сталкивались с подобными ситуациями, другие же отметили, что в Эстонии им в этом плане в целом везло.
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«Ты – моя проблема!» Расистский инцидент в Таллинне вызвал оживленную дискуссию среди иностранцев
В пятницу в Facebook-группе Expats in Tallinn появился анонимный пост, автор которого рассказал о расистском инциденте, произошедшем с ним во время прогулки недалеко от Центрального рынка в Таллинне. По его словам, он подвергся оскорблениям из-за цвета кожи.