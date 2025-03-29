Несмотря на обещания Седоковой, покойный Тимма не был доставлен в Латвию в костюме

Перед репатриацией останков Яниса на родину сообщалось, что Седокова собирается взять на себя заботу о похоронном костюме, чтобы поддержать семью. В специальном памятном эпизоде шоу Slavenības. Лиепиньш сказал, что обещание так и не было выполнено.

«Да, было так, что Седокова и тогдашняя баскетбольная команда Яниса были с этим связаны. Сказали, что отправят Яниса в Латвию уже переодетым в костюм. Когда мы прочитали, что его везут сюда, его отец Райтис поехал за ним и обнаружил, что ничего нет. Ни костюма, ничего из обещанного. Мы все были свидетелями того, что было сказано, что все будет», - рассказал Лиепиньш.