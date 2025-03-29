Один из знакомых покойного баскетболиста Яниса Тиммы, предприниматель Наурис Лиепиньш заявил, что бывшая жена спортсмена певица Анна Седокова не выполнила обещание отправить тело Тиммы в Латвию в торжественном виде, одетым в костюм.
Несмотря на обещания Седоковой, покойный Тимма не был доставлен в Латвию в костюме
Перед репатриацией останков Яниса на родину сообщалось, что Седокова собирается взять на себя заботу о похоронном костюме, чтобы поддержать семью. В специальном памятном эпизоде шоу Slavenības. Лиепиньш сказал, что обещание так и не было выполнено.
«Да, было так, что Седокова и тогдашняя баскетбольная команда Яниса были с этим связаны. Сказали, что отправят Яниса в Латвию уже переодетым в костюм. Когда мы прочитали, что его везут сюда, его отец Райтис поехал за ним и обнаружил, что ничего нет. Ни костюма, ничего из обещанного. Мы все были свидетелями того, что было сказано, что все будет», - рассказал Лиепиньш.
Незадолго до церемонии прощания Райтис Тимма обратился к Лиепиньшу с просьбой обеспечить костюм для Яниса. Лиепиньш сам занялся этим и не взял никакой платы, поблагодарив таким образом баскетболиста за оказанную в свое время поддержку.