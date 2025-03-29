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ВИДЕО Drama Queens в Таллинне: «Сколько можно?! Эти клушы все время орут»

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Фото статьи
Фото: Sander Ilvest

В субботу, 29 марта, в отеле Hestia Hotel Europa в Таллинне впервые выступили ведущие шоу Drama Queens телеканала «Дождь» - Екатерина Котрикадзе, Анна Монгайт и Юлия Таратута. В интервью они рассказали, почему такой формат шоу нравится людям, как проходит подготовка к шоу и бывают ли темы, которые невозможно обсудить в эфире.

Анна Монгайт объясняет популярность шоу Drama Queens тем, что люди устали от тяжелых новостей. «Появилась программа, где о важных событиях говорят легко. Много смеются и шутят. Сплетничают, чего мы не стесняемся. По сути, мы решили вынести наши закулисные разговоры на всеобщее обозрение», - рассказывает она.

В мире происходит множество событий, и выбрать из них самое важное - задача не из легких. Что будет обсуждаться в эфире, решает вся команда Drama Queens, однако заранее подготовленного текста у ведущих нет. «Мы во многом импровизируем. У нас есть только список тем и видеофрагменты, которые мы также подбираем заранее», - объясняет Екатерина Котрикадзе.

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