«Энергетические напитки убили мою дочь»: мать спортсменки, которая умерла в возрасте 28 лет, рассказала поучительную историю

Кэти Доннелл, 28-летняя учительница из Флориды, умерла в 2021 году от сердечного приступа. В течение длительного времени она ежедневно выпивала до трех банок энергетических напитков и дополнительно принимала кофеиновые добавки, чтобы тренироваться эффективнее. Недавно ее мать выступила с заявлением, чтобы предостеречь других от опасностей, связанных с энергетиками.