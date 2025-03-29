«Энергетические напитки убили мою дочь»: мать спортсменки, которая умерла в возрасте 28 лет, рассказала поучительную историю

Кэти Доннелл, 28-летняя учительница из Флориды, умерла в 2021 году от сердечного приступа. В течение длительного времени она ежедневно выпивала до трех банок энергетических напитков и дополнительно принимала кофеиновые добавки, чтобы тренироваться эффективнее. Недавно ее мать выступила с заявлением, чтобы предостеречь других от опасностей, связанных с энергетиками.
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Американский журнал People пишет, что Кэти Доннелл, получившая прозвище «королева тренировок», работала учителем и умерла в возрасте 28 лет от сердечного приступа, вызванного, по всей вероятности, чрезмерным употреблением энергетических напитков и других кофеинсодержащих добавок.