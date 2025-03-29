ТРАГИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА Родственники мужчины пришли в его дом после похорон и сделали жуткое открытие

74-летний Генри Франц умер 10 марта во время дайвинга с аквалангом у побережья острова Мауи на Гавайях. 16 марта семья покойного приехала в его дом в Атланте, чтобы уладить некоторые дела, но в доме их ждало ужасающее открытие: в домике на заднем дворе они с ужасом обнаружили человеческий скелет.
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Останки принадлежали сыну покойного, Генри Дойлу Колонне Францу, который пропал без вести четыре года назад в возрасте 28 лет. По данным Daily Mail, молодой человек ушел из дома и с тех пор считался пропавшим.