ТРАГИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА Родственники мужчины пришли в его дом после похорон и сделали жуткое открытие

74-летний Генри Франц умер 10 марта во время дайвинга с аквалангом у побережья острова Мауи на Гавайях. 16 марта семья покойного приехала в его дом в Атланте, чтобы уладить некоторые дела, но в доме их ждало ужасающее открытие: в домике на заднем дворе они с ужасом обнаружили человеческий скелет.