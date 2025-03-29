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ТРАГИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА Родственники мужчины пришли в его дом после похорон и сделали жуткое открытие

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

74-летний Генри Франц умер 10 марта во время дайвинга с аквалангом у побережья острова Мауи на Гавайях. 16 марта семья покойного приехала в его дом в Атланте, чтобы уладить некоторые дела, но в доме их ждало ужасающее открытие: в домике на заднем дворе они с ужасом обнаружили человеческий скелет.

Останки принадлежали сыну покойного, Генри Дойлу Колонне Францу, который пропал без вести четыре года назад в возрасте 28 лет. По данным Daily Mail, молодой человек ушел из дома и с тех пор считался пропавшим.

Дочь Генри, Ребекка Франц Калпеппер, заявила, что останки принадлежат ее пропавшему брату, однако власти пока официально не подтвердили его личность.

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