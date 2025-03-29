«Мне сегодня было очень стыдно», - начинает свой рассказ в социальных сетях жительница Вильянди по имени Аве о том, как пара сандалий стала ложкой дегтя в бочке меда для учителя из Чехии, приехавшего в город весной. Владелец магазина, напротив, обвиняет клиента в грубости и необоснованных претензиях, но все же заявляет о готовности найти разумное решение.
Для подписчиков
Скандал из-за сандалий в эстонском городе: испорченная обувь всерьез рассорила клиента и владельца магазина
Уже вторую неделю в Вильянди гостят чешские школьники и учителя. В первой половине текущей недели педагог из Вильянди Аве вместе с одним из учителей зашла в магазин Liisa.