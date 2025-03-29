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Скандал из-за сандалий в эстонском городе: испорченная обувь всерьез рассорила клиента и владельца магазина

Перевод: Елизавета Лынник
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Фото статьи
Фото: Erakogu

«Мне сегодня было очень стыдно», - начинает свой рассказ в социальных сетях жительница Вильянди по имени Аве о том, как пара сандалий стала ложкой дегтя в бочке меда для учителя из Чехии, приехавшего в город весной. Владелец магазина, напротив, обвиняет клиента в грубости и необоснованных претензиях, но все же заявляет о готовности найти разумное решение.

Уже вторую неделю в Вильянди гостят чешские школьники и учителя. В первой половине текущей недели педагог из Вильянди Аве вместе с одним из учителей зашла в магазин Liisa.

Оказалось, что магазин вскоре закрывается, и вся продукция продается с 50-процентной скидкой. Гостья купила себе сандалии, которые с учетом скидки стоили 23 евро. «Во вторник вечером она обнаружила, что подошва одной из сандалий полностью оторвалась. Поскольку чек у нас сохранился, мы надеялись, что сможем вернуть обувь», - рассказывает Аве.

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