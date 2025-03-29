Скандал из-за сандалий в эстонском городе: испорченная обувь всерьез рассорила клиента и владельца магазина

«Мне сегодня было очень стыдно», - начинает свой рассказ в социальных сетях жительница Вильянди по имени Аве о том, как пара сандалий стала ложкой дегтя в бочке меда для учителя из Чехии, приехавшего в город весной. Владелец магазина, напротив, обвиняет клиента в грубости и необоснованных претензиях, но все же заявляет о готовности найти разумное решение.