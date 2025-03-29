Скрытая угроза в ванной: врач рассказал, как часто нужно менять мочалку

Как пишет издание Еxpress В соцсетях рекомендуют покупать новую каждые 2-3 месяца.

Также важно, чтоб мочалка высыхала на воздухе для предотвращения размножения бактерий. Изделия из сетки полезно дезинфицировать.

По словам доктора Нахида Али, мочалки способны накапливать плесень, бактерии и омертвевшие клетки. Из-за этого средства гигиены вызывают грибок, раздражение и даже инфекции.

Если мочалка постоянно влажная, она станет подходящей средой для размножения вредоносных микробов. В результате ее использование на ежедневной основе принесет только вред.

Как объяснил Нахид, в организме человека все взаимосвязано, а потому проблемы с состоянием кожи могут возникать не только из-за еды, но и из-за некоторых привычек. Он отметил, что когда к нему приходят люди с сыпью, высыпаниями или раздражением, он всегда спрашивает, как они занимаются гигиеной.

Если мочалка заражена бактериями, то ее использование нанесет огромный вред людям, у которых чувствительная кожа, ослабленная иммунная система или экзема.

Некоторые используют ее, чтоб мыть кожу головы, однако, вместо скрабирования, это приводит к загрязнению. Потенциально это будет способствовать истончению волос, раздражению кожи головы и фолликулиту.

Али посоветовал, как часто менять мочалку, чтоб не навредить себе. Он убежден, что это нужно делать каждые пару недель. При этому во время ее использования важно всегда полностью высушивать мочалку. В ином случае можно спровоцировать размножение бактерий.

По словам врача, у него были случаи, когда у людей проходили кожные высыпания и раздражение только благодаря тому, что люди чаще меняли мочалки.