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Скандального эстонского блогера и ее жениха ждал в магазине неприятный сюрприз: строитель украл двери

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Фото статьи
Фото: Madis Veltman

В четверг блогер Mallukas, настоящее имя - Марианн Трейманн, и ее парень Томас Мяртен Легрант рассказали в своем видео на YouTube невероятную историю, связанную с дверями, за которыми Мяртен отправился в строительный магазин. В магазине выяснилось, что дверей больше нет - их уже забрал бывший строитель Сийм Ринне, сотрудничество с которым закончилось довольно давно. Пара обвиняет его в краже и подала заявление в полицию

На канале YouTube Märten & Mallu пара, занимающаяся ремонтом дома в волости Сауэ под Таллинном, рассказывает, как Мяртен поехал за дверями в магазин Decora, но его там ждало неприятное открытие: их уже кто-то забрал.

Mallukas объясняет, что когда Мяртен приехал в Decora, сначала не смогли найти накладную со склада. Кроме того, пропали и сами двери. Выяснилось, что двери, за которые Mallukas уже заплатила, забрал строитель Сийм Ринне. «Когда он еще работал у нас на объекте, он вроде пару раз ездил в Decora за материалами», - рассказывает блогер.

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