В четверг блогер Mallukas, настоящее имя - Марианн Трейманн, и ее парень Томас Мяртен Легрант рассказали в своем видео на YouTube невероятную историю, связанную с дверями, за которыми Мяртен отправился в строительный магазин. В магазине выяснилось, что дверей больше нет - их уже забрал бывший строитель Сийм Ринне, сотрудничество с которым закончилось довольно давно. Пара обвиняет его в краже и подала заявление в полицию.
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Скандального эстонского блогера и ее жениха ждал в магазине неприятный сюрприз: строитель украл двери
На канале YouTube Märten & Mallu пара, занимающаяся ремонтом дома в волости Сауэ под Таллинном, рассказывает, как Мяртен поехал за дверями в магазин Decora, но его там ждало неприятное открытие: их уже кто-то забрал.