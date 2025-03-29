Скандального эстонского блогера и ее жениха ждал в магазине неприятный сюрприз: строитель украл двери

На канале YouTube Märten & Mallu пара, занимающаяся ремонтом дома в волости Сауэ под Таллинном, рассказывает, как Мяртен поехал за дверями в магазин Decora, но его там ждало неприятное открытие: их уже кто-то забрал.

Mallukas объясняет, что когда Мяртен приехал в Decora, сначала не смогли найти накладную со склада. Кроме того, пропали и сами двери. Выяснилось, что двери, за которые Mallukas уже заплатила, забрал строитель Сийм Ринне. «Когда он еще работал у нас на объекте, он вроде пару раз ездил в Decora за материалами», - рассказывает блогер.