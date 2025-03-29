Певица и актриса Трийн Леллеп, которая сейчас находится в Таиланде вместе с мужем, не отменяет театральные репетиции даже тогда, когда происходит землетрясение. Так она и провела репетицию спектакля «Ключ от розы» по Zoom сразу после землетрясения. «К счастью, мы были под открытым небом, поэтому не пострадали», - говорит она.
Для подписчиков
Эстонская актриса репетировала спектакль во время землетрясения в Таиланде: собаки лаяли, люди кричали
В пятницу утром в Мьянме произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Находящаяся в путешествии по Таиланду Трийн Леллеп на собственном опыте ощутила панику, которая началась, когда толчки достигли их.