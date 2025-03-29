Эстонская актриса репетировала спектакль во время землетрясения в Таиланде: собаки лаяли, люди кричали

Певица и актриса Трийн Леллеп, которая сейчас находится в Таиланде вместе с мужем, не отменяет театральные репетиции даже тогда, когда происходит землетрясение. Так она и провела репетицию спектакля «Ключ от розы» по Zoom сразу после землетрясения. «К счастью, мы были под открытым небом, поэтому не пострадали», - говорит она.