Цюрих нечасто фигурирует в рейтингах туристических мест, которые стоит посетить. Возможно из-за того, что это совсем не бюджетное направление для отдыха. Однако это не отменяет всех туристических прелестей этого швейцарского города, который среди прочего известен своими непревзойденными ресторанами, пишет Униан.
Этот живописный город является скрытой столицей кулинарного туризма в Европе
Цюрих входит в пятерку лучших мест для кулинарного туризма. Здесь сосредоточено 57 пятизвездочных ресторанов на любой вкус и десять других кулинарных туристических объектов. В Цюрихе можно попробовать шесть национальных швейцарских блюд, хотя средняя цена обеда на двоих будет довольно ощутимой - около 130 долларов.
Старый город Цюриха имеет традиционный для этой части Европы средневековый шарм. И именно здесь сосредоточено большинство не только культурных достопримечательностей города, но и мест, где можно вкусно поесть.
Даже посещая город проездом, стоит попробовать главные местные деликатесы - фондю и раклет. Эксперты по туризму также рекомендуют такие блюда как rösti (хрустящий жареный картофель) и Zürcher Geschnetzeltes (нарезанная телятина в сливочном соусе).