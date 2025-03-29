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Этот живописный город является скрытой столицей кулинарного туризма в Европе

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Цюрих. Фото иллюстративное.
Цюрих. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Цюрих нечасто фигурирует в рейтингах туристических мест, которые стоит посетить. Возможно из-за того, что это совсем не бюджетное направление для отдыха. Однако это не отменяет всех туристических прелестей этого швейцарского города, который среди прочего известен своими непревзойденными ресторанами, пишет Униан.

Цюрих входит в пятерку лучших мест для кулинарного туризма. Здесь сосредоточено 57 пятизвездочных ресторанов на любой вкус и десять других кулинарных туристических объектов. В Цюрихе можно попробовать шесть национальных швейцарских блюд, хотя средняя цена обеда на двоих будет довольно ощутимой - около 130 долларов.

Старый город Цюриха имеет традиционный для этой части Европы средневековый шарм. И именно здесь сосредоточено большинство не только культурных достопримечательностей города, но и мест, где можно вкусно поесть.

Даже посещая город проездом, стоит попробовать главные местные деликатесы - фондю и раклет. Эксперты по туризму также рекомендуют такие блюда как rösti (хрустящий жареный картофель) и Zürcher Geschnetzeltes (нарезанная телятина в сливочном соусе).

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