Этот живописный город является скрытой столицей кулинарного туризма в Европе

Цюрих входит в пятерку лучших мест для кулинарного туризма. Здесь сосредоточено 57 пятизвездочных ресторанов на любой вкус и десять других кулинарных туристических объектов. В Цюрихе можно попробовать шесть национальных швейцарских блюд, хотя средняя цена обеда на двоих будет довольно ощутимой - около 130 долларов.

Старый город Цюриха имеет традиционный для этой части Европы средневековый шарм. И именно здесь сосредоточено большинство не только культурных достопримечательностей города, но и мест, где можно вкусно поесть.

Даже посещая город проездом, стоит попробовать главные местные деликатесы - фондю и раклет. Эксперты по туризму также рекомендуют такие блюда как rösti (хрустящий жареный картофель) и Zürcher Geschnetzeltes (нарезанная телятина в сливочном соусе).