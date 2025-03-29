ГОРОСКОП НА 29 МАРТА У Овнов скучный день, а Водолеи смогут приятно провести время в компании друзей

Возможность улучшить отношения непременно появится у юных влюбленных. Люди более зрелого возраста смогут избежать многих проблем благодаря накопленному жизненному опыту.

Возможны серьезные проблемы в поездках, поэтому отправляться в путь стоит лишь в том случае, если вы готовы к любым трудностям и невзгодам. Отношения во многих семьях разладятся, несходство привычек и взглядов на жизнь может показаться критическим. Старайтесь сохранить мир, в противостояниях и конфликтах нет нужды.

Овен

День покажется скучным – ваша потребность в новых впечатлениях и острых ощущениях вряд ли будет удовлетворена в полной мере. Избегайте контактов с неприятными людьми: интуиция подскажет, от кого следует держаться подальше. Новые знакомства принесут больше проблем, чем радости, если вы будете слишком доверчивы. Нежелательно спешить с решением личных вопросов: даже если груз проблем кажется вам совершенно непосильным, сейчас не время снимать с себя всю ответственность.

Жизненный тонус довольно высок, но настроение будет нестабильным. Овнам в большей степени, чем обычно, присущи раздражительность, обидчивость. Старайтесь сдерживать негативные эмоции, ведь пострадать от их проявления могут и очень дорогие вам люди.

Телец