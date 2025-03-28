На судебном заседании по делу полицейского, обвиняемого в преследовании и скрытой съемке коллеги, говорили об офисном юморе

Незаконная слежка за коллегой-женщиной, тайная видеосъемка и взлом ее дома привели бывшего следователя Вейго Вяли на скамью подсудимых в начале года. На заседании, состоявшемся 27 марта, в том числе обсуждался так называемый «офисный юмор» между коллегами. Пострадавшая также рассказала, что Вяли несколько лет назад «обиделся и перестал с ней разговаривать» после того, как она решила прекратить короткую романтическую связь.