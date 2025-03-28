Незаконная слежка за коллегой-женщиной, тайная видеосъемка и взлом ее дома привели бывшего следователя Вейго Вяли на скамью подсудимых в начале года. На заседании, состоявшемся 27 марта, в том числе обсуждался так называемый «офисный юмор» между коллегами. Пострадавшая также рассказала, что Вяли несколько лет назад «обиделся и перестал с ней разговаривать» после того, как она решила прекратить короткую романтическую связь.
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На судебном заседании по делу полицейского, обвиняемого в преследовании и скрытой съемке коллеги, говорили об офисном юморе
27 марта в здании Пярнусского уездного суда прошло заседание по делу следователя Вейго Вяли. Освобожденный от должности, мужчина с почти 30-летним стажем работы в полиции обвиняется в преследовании коллеги, работавшей с ним в одной группе и в одном кабинете, тайной съемке, проникновении в ее жилище, а также фотографировании ее нижнего белья и других личных вещей.