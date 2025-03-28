Мужчина, агрессивно приставший к туристам, вынудил известного актера вмешаться: «Оглядел всю площадь – ни охраны у ресторанов, ни полицейских»

«В какой-то момент я не знал, что делать. Казалось, что придется вмешаться. И тут эта женщина заметила меня и пошла ко мне. За ней - мужчина. А за ними - этот агрессивный, матерящийся, провоцирующий тип. Подходят ко мне, мужчина спрашивает: "Is this man crazy?" (Этот человек - сумасшедший - англ) Я ответил: "Of course" (Конечно - англ), и они встали за моей спиной. А этот прыгающий урод посмотрел мне в глаза - и успокоился. За одну секунду».

«В голове у меня пролетело множество стратегий поведения, но то, что вдруг во мне проявилось - такого варианта там не было. Я посмотрел на этого мужчину, как-то улыбнулся, мол, ладно, успокаиваемся. Было какое-то ощущение жалости, но и удивительная мягкость, будто смотрю кино, которое снимается прямо на Ратушной площади. Я даже поднял большой палец - как бы "одобряю" игру этого актера-драчуна».

«И странно - он тут же будто сдулся. Все тело обмякло, руки повисли, плечи приподнялись к шее, голову склонил набок и посмотрел на меня глазами светлого щенка. Успокоился. Мгновенно. Мы стояли так почти минуту. Я не сказал ни слова, только жестом ладони, как будто Караян дирижирует оркестром, дал понять: тишина, тишина, тишина…»

Тоомпере говорит, что датская пара вздохнула с облегчением и поблагодарила его.

«Мужчина даже пробормотал "thank you" и они пошли, оборачиваясь, в сторону улицы Виру - к отелю, парому, домой, лишь бы быстрее отсюда уехать…»

В конце поста на Facebook Тоомпере задается вопросом, не должны ли в общественных местах все же находиться сотрудники правопорядка.

«Старый Тоомас с башни не спустился. Потому что тот рассказ, который эти люди передадут своим друзьям - а это, несомненно, состоятельные пенсионеры и потенциальные гости нашей страны - точно не будет воодушевляющим. На этот раз всё как-то неожиданно хорошо разрешилось. Думаю, на того склочника подействовала моя шапка. Напомнила ему какого-то господина, который хоть сейчас и улыбается, но если захочет - откусит голову. "Спасибо, земляк" - пробормотал он и побрел прочь».