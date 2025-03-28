Актер и режиссер Хендрик Тоомпере делится в соцсетях неприятным инцидентом, произошедшим на Ратушной площади в Таллинне, где мужчина вел себя вызывающе: «Прыгал и скакал вокруг них и, как это часто бывает, пытался спровоцировать драку».
Мужчина, агрессивно приставший к туристам, вынудил известного актера вмешаться: «Оглядел всю площадь – ни охраны у ресторанов, ни полицейских»
«Сегодня в час дня у меня была встреча на Ратушной площади. Пришел заранее. Прогулялся по солнечному Старому городу и, как всегда, любовался этой приятной, умиротворенной атмосферой. Туристов мало, кто-то бродит тут и там, а в воздухе витает весеннее ожидание того, что скоро появятся террасы, столы и стулья, и площадь станет оживленной», - пишет Тоомпере.
«Пришел на место на десять минут раньше, встал под Ратушей и просто пытался скоротать время».
«И вдруг вижу: какой-то местный, явно под кайфом, начинает приставать к двум иностранцам. Мужчина и женщина, уже пожилые датчане, решили познакомиться со столицей своего бывшего вассального государства».
По словам Тоомпере, мужчина, пристававший к туристам, был откровенно агрессивным.
«Прыгал и скакал вокруг них, и, как обычно, пытался спровоцировать драку. Пожилой господин пытался что-то объяснить, но этот примат, между прочим, прилично одетый, орал: "f**ng America, бл***!" Дама была крайне напугана и держалась на расстоянии двух метров».
Тоомпере признается, что он не драчун, но в тот момент почувствовал, как в нем закипает ярость. «Было дикое желание подойти и вмазать. Но потом подумал: все же у меня в начале июня 60-летие, и я как раз по этому поводу здесь ради одной встречи. Было бы обидно из-за этого отменить праздник».
«Оглядел всю площадь - ни охраны у ресторанов, ни полицейских. Хотя однажды я уже был свидетелем, как в морозный, но солнечный день какой-то тип разделся догола и лег загорать прямо на своей куртке в центре площади. Тогда полицейские в пуховиках прибежали сразу и уговаривали надеть хотя бы наручники - для тепла».
«В какой-то момент я не знал, что делать. Казалось, что придется вмешаться. И тут эта женщина заметила меня и пошла ко мне. За ней - мужчина. А за ними - этот агрессивный, матерящийся, провоцирующий тип. Подходят ко мне, мужчина спрашивает: "Is this man crazy?" (Этот человек - сумасшедший - англ) Я ответил: "Of course" (Конечно - англ), и они встали за моей спиной. А этот прыгающий урод посмотрел мне в глаза - и успокоился. За одну секунду».
«В голове у меня пролетело множество стратегий поведения, но то, что вдруг во мне проявилось - такого варианта там не было. Я посмотрел на этого мужчину, как-то улыбнулся, мол, ладно, успокаиваемся. Было какое-то ощущение жалости, но и удивительная мягкость, будто смотрю кино, которое снимается прямо на Ратушной площади. Я даже поднял большой палец - как бы "одобряю" игру этого актера-драчуна».
«И странно - он тут же будто сдулся. Все тело обмякло, руки повисли, плечи приподнялись к шее, голову склонил набок и посмотрел на меня глазами светлого щенка. Успокоился. Мгновенно. Мы стояли так почти минуту. Я не сказал ни слова, только жестом ладони, как будто Караян дирижирует оркестром, дал понять: тишина, тишина, тишина…»
Тоомпере говорит, что датская пара вздохнула с облегчением и поблагодарила его.
«Мужчина даже пробормотал "thank you" и они пошли, оборачиваясь, в сторону улицы Виру - к отелю, парому, домой, лишь бы быстрее отсюда уехать…»
В конце поста на Facebook Тоомпере задается вопросом, не должны ли в общественных местах все же находиться сотрудники правопорядка.
«Старый Тоомас с башни не спустился. Потому что тот рассказ, который эти люди передадут своим друзьям - а это, несомненно, состоятельные пенсионеры и потенциальные гости нашей страны - точно не будет воодушевляющим. На этот раз всё как-то неожиданно хорошо разрешилось. Думаю, на того склочника подействовала моя шапка. Напомнила ему какого-то господина, который хоть сейчас и улыбается, но если захочет - откусит голову. "Спасибо, земляк" - пробормотал он и побрел прочь».