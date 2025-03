Мужчина, агрессивно приставший к туристам, вынудил известного актера вмешаться: «Оглядел всю площадь – ни охраны у ресторанов, ни полицейских»

«В какой-то момент я не знал, что делать. Казалось, что придется вмешаться. И тут эта женщина заметила меня и пошла ко мне. За ней - мужчина. А за ними - этот агрессивный, матерящийся, провоцирующий тип. Подходят ко мне, мужчина спрашивает: "Is this man crazy?" (Этот человек - сумасшедший - англ) Я ответил: "Of course" (Конечно - англ), и они встали за моей спиной. А этот прыгающий урод посмотрел мне в глаза - и успокоился. За одну секунду».