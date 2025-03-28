СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО? Стало известно, под каким номером выступит Томми Кэш на Евровидении

Песенный конкурс Евровидение в этом году состоится в Базеле. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а финал состоится 17 мая.

В этом году в Евровидении участвуют 37 стран. Как и обычно, напрямую в финал проходят Германия, Испания, Великобритания, Франция и Италия. Кроме того - победитель прошлого года, Швейцария.