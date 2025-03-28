СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО? ⟩ Стало известно, под каким номером выступит Томми Кэш на Евровидении
Песенный конкурс Евровидение в этом году состоится в Базеле. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а финал состоится 17 мая.
Представляющий Эстонию с песней Espresso Macchiato Томми Кэш выйдет на сцену в первом полуфинале четвертым.
В этом году в Евровидении участвуют 37 стран. Как и обычно, напрямую в финал проходят Германия, Испания, Великобритания, Франция и Италия. Кроме того - победитель прошлого года, Швейцария.
В первом полуфинале выступят:
Исландия
Польша
Словения
Эстония
Испания
Украина
Швеция
Португалия
Норвегия
Бельгия
Италия
Азербайджан
Сан-Марино
Албания
Нидерланды
Хорватия
Швейцария
Кипр
Во втором полуфинале:
Австралия
Черногория
Ирландия
Латвия
Армения
Австрия
Великобритания
Греция
Литва
Мальта
Грузия
Франция
Дания
Чехия
Люксембург
Израиль
Германия
Сербия
Финляндия