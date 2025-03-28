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СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО? Стало известно, под каким номером выступит Томми Кэш на Евровидении

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Фото статьи
Фото: Martin Pedaja

Сегодня стало известно, что Эстония выступит на сцене Евровидения в первом полуфинале четвертой.

Песенный конкурс Евровидение в этом году состоится в Базеле. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а финал состоится 17 мая.

Представляющий Эстонию с песней Espresso Macchiato Томми Кэш выйдет на сцену в первом полуфинале четвертым.

В этом году в Евровидении участвуют 37 стран. Как и обычно, напрямую в финал проходят Германия, Испания, Великобритания, Франция и Италия. Кроме того - победитель прошлого года, Швейцария.

В первом полуфинале выступят:

Исландия

Польша

Словения

Эстония

Испания

Украина

Швеция

Португалия

Норвегия

Бельгия

Италия

Азербайджан

Сан-Марино

Албания

Нидерланды

Хорватия

Швейцария

Кипр

Во втором полуфинале:

Австралия

Черногория

Ирландия

Латвия

Армения

Австрия

Великобритания

Греция

Литва

Мальта

Грузия

Франция

Дания

Чехия

Люксембург

Израиль

Германия

Сербия

Финляндия

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